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Вес отправленных из США на Украину военных грузов перевалил за полтысячи тонн

Министр обороны Украины Резников: США поставили на Украину 500 тонн военных грузов

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили очередную партию грузов из США. Министр обороны республики Алексей Резников рассказал в Twitter, что к 1 февраля украинцы получили из Вашингтона уже 500 тонн военного снаряжения.

«Не прошло и дня, а мы снова разгружаем уже шестую "птичку" от наших друзей из США! 84 тонны боеприпасов прибыли в Киев», — написал Резников. Он уточнил, что общий вес военных поставок перевалил за полтысячи тонн. При этом Резников не уточнил, что именно включают в себя отправленные грузы.

Ранее 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенное увеличение численности ВСУ. В армию наберут дополнительно 100 тысяч человек, что позволит, по мнению главы государства, развернуть еще 20 бригад.

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Дмитрий Настасьев
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