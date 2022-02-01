Секретарю СНБО Украины предрекли отставку после слов о Минских соглашениях

Заявивший о невыполнимости Минских соглашений секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов скоро покинет свой пост, уверен член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что у Данилова нет политического будущего.

«Такие личности разрушают Украину»

Высказывания Данилова о невыполнимости Минских соглашений — путь в никуда, подчеркнул Цеков. «Такие люди разрушали Украину все годы независимости. Он говорит, что Минские соглашения разрушат Украину, но на самом деле Украину разрушают такие личности как Данилов, которые не собираются выполнять соглашения», — высказался он.

Цеков убежден, что со временем Данилов «уйдет в небытие». «У него нет политического будущего. Он сейчас выступает как некая маргинальная личность на политическом поле Украины», — заявил сенатор. Он объяснил свои слова тем, что Данилов совершил множество промашек в политической карьере. «Он много другого негативного наделал. СНБО теперь подменяет суд и правоохранительные органы», — подчеркнул Цеков.

Киев не готов договариваться

К сожалению, отметил Цеков, озвученное Даниловым мнение о Минских соглашениях показывает, что Киев не настроен договариваться.

К сожалению эта личность, абсолютно неадекватная и маргинальная, озвучивает фактически позицию Украины. Понятно, что не только он определяет выполнение соглашений. Там и президент принимает решения, и кабинет министров Украины, но его заявления свидетельствуют, что в общем то надежды на выполнение Минских соглашений не очень большие Сергей Цеков Сенатор Совфеда

По его мнению, озвученная Даниловым позиция — вброс в прессу со стороны Украины. Он убежден, что сейчас Киев ищет любые способы отказаться от выполнения от Минских соглашений. Слова Данилова стали первыми звоночками, свидетельствующими об этом, считает Цеков.

Российский сенатор отметил, что любые договоренности — двусторонний процесс. Сейчас с одной стороны находится Украина, а с другой — Донецкая и Луганская народные республики. «Если спросить Донецк и Луганск, они тоже скажут, что нас не устраивают Минские соглашения. Но они, как люди, которые по настоящему обеспокоены ситуацией, потому что именно на территории Луганской и Донецкой республик гибнут граждане, готовы к выполнению Минских соглашений. А Украина, которой что-то там не понравилось в этом договоре, отказывается их выполнять. Договоренность — это определенный компромисс и государственные люди понимают, что это такое, и что такое скрепленный подписями договор надо выполнять», — заявил он.

Минские соглашения подразумевают шаги по деэскалации конфликта в Донбассе. Согласно договоренностям, Киев должен принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепив его в конституции.