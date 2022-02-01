София Ротару переболела коронавирусом и рассказала об осложнениях

Советская и российская певица София Ротару переболела коронавирусом, она обратилась к своим поклонникам в Instagram-аккаунте.

Как уточнила артистка, до нее добрался штамм омикрон. «Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений», — рассказала она. Ротару добавила, что за ней ухаживают хорошие врачи, поэтому ситуация под контролем. Она выразила уверенность, что через некоторое время состояние улучшится. Ротару пожелала всем здоровья. «Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких», — написала она.

В декабре 2021 года стали известны подробности госпитализации певицы. Ее менеджер Сергей Лавров рассказал, что София страдает от резких перепадов давления. Тремор певицы Софии Ротару не связан с болезнью Паркинсона, которую подозревают у артистки ее поклонники, добавил он. В апреле Ротару была госпитализирована в неврологическое отделение московской больницы имени Юдина.