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София Ротару переболела коронавирусом и рассказала об осложнениях

Певица Ротару переболела омикроном: две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Советская и российская певица София Ротару переболела коронавирусом, она обратилась к своим поклонникам в Instagram-аккаунте.

Как уточнила артистка, до нее добрался штамм омикрон. «Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений», — рассказала она. Ротару добавила, что за ней ухаживают хорошие врачи, поэтому ситуация под контролем. Она выразила уверенность, что через некоторое время состояние улучшится. Ротару пожелала всем здоровья. «Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких», — написала она.

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В декабре 2021 года стали известны подробности госпитализации певицы. Ее менеджер Сергей Лавров рассказал, что София страдает от резких перепадов давления. Тремор певицы Софии Ротару не связан с болезнью Паркинсона, которую подозревают у артистки ее поклонники, добавил он. В апреле Ротару была госпитализирована в неврологическое отделение московской больницы имени Юдина.

Алия Шарафутдинова
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