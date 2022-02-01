Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях Союзного государства

Войска Восточного военного округа в ходе проверки сил реагирования Союзного государства перебросили на 10 тысяч километров. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Согласно решению президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От вооруженных сил (ВС) задействовали органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. На данный момент идет первый этап проверки, уточнил Шойгу.

По словам министра, в настоящее время организована охрана и оборона государственных и военных объектов, а также государственной границы в воздушном пространстве.

Проверка сил реагирования Союзного государства будет проходить в два этапа. До 9 февраля выполнят передислокацию и создадут группировки войск (сил) на территории Белоруссии, организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов. В период с 10 по 20 февраля проведут совместные учения «Союзная решимость — 2022», где будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии.