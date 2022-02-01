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Иностранцы начали избавляться от жилья на Украине из-за риска военного конфликта

«Страна.ua»: спрос на украинскую недвижимость снижается из-за конфликта с Россией

Фото: Dmytro Pidhrushnyi / Unsplash

Украинский рынок недвижимости болезненно реагирует на новости о планах России по «вторжению» на Украину, сообщает «Страна.ua». Иностранцы, ранее купившие в стране жилье и коммерческие объекты, начали выставлять их на продажу из-за риска военного конфликта. Кроме того, негативное влияние на рынок оказывает девальвация гривны.

Спрос на первичное жилье в стране снизился на 7-10 процентов, отмечает издание. Многие потенциальные покупатели взяли паузу. Схожая ситуация и на вторичном рынке: квартирами интересуются, но заключать сделки не спешат.

При этом владельцы жилья не торопятся снижать цены. «Массово квартиры на продажу не выставляют и цены не сбрасывают», — заявила порталу риелтор Ирина Луханина. Всеобщей паники среди иностранных собственников украинской недвижимости тоже пока нет, указала она. При этом некоторые все же начали избавляться от объектов на Украине.

На рынке посуточной аренды тоже наблюдается спад активности: поток иностранных туристов сокращается, квартиры рискуют опустеть. «Если описать ситуацию в нескольких словах, то это всеобщее ожидание, — пояснила Луханина. — Люди, конечно, бояться вкладывать деньги в период неопределенности, поэтому берут паузу». По ее словам, в настоящее время формируется отложенный спрос на жилье, который может быть реализован в случае положительного развития политической ситуации.

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Нина Ташевская
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