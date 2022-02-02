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Gucci представил чехол для наушников Apple за 75 тысяч рублей

Gucci изготовил чехол «Офидия» для AirPods Max из неопрена и вискозы за 75 тысяч рублей

Фото: Gucci

Итальянский дом моды Gucci представил чехол для наушников Apple AirPods Max за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает 9to5Mac.

Речь идет об аксессуаре «Офидия» с фирменной монограммой бренда стоимостью 980 долларов (75 тысяч рублей). Чехол изготовлен из неопрена и вискозы, а также оснащен деталями из кожи, застежкой с золотым логотипом GG и регулируемым плечевым ремнем, который позволяет носить аксессуар как сумку.

Марка не упомянула о наличии специальных магнитов в чехле, которые используются для перевода наушников в спящий режим во избежание разряда аккумулятора. Так, если они отсутствуют, владельцам придется заряжать AirPods Max каждые 20 часов.

Полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max были представлены 8 декабря 2020 года. Девайс получил металлическую дужку, амбушюры из пеноматериала, поддержку функции активного шумоподавления. Управление наушниками осуществляется посредством физической кнопки и колесика Digital Crown.

В апреле 2021 года Gucci в сотрудничестве с брендом спортивной одежды и туристического инвентаря The North Face выпустил атрибуты для похода за сотни тысяч рублей. Речь идет о бежевых палатке и спальном мешке, которые выполнены из нейлоновой ткани с монограммами двух марок. На сайте Gucci их стоимость составляет 3490 и 1190 долларов (265 тысяч и 90 тысяч рублей) соответственно.

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Таисия Косинцева
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