Gucci представил чехол для наушников Apple за 75 тысяч рублей
Итальянский дом моды Gucci представил чехол для наушников Apple AirPods Max за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает 9to5Mac.
Речь идет об аксессуаре «Офидия» с фирменной монограммой бренда стоимостью 980 долларов (75 тысяч рублей). Чехол изготовлен из неопрена и вискозы, а также оснащен деталями из кожи, застежкой с золотым логотипом GG и регулируемым плечевым ремнем, который позволяет носить аксессуар как сумку.
Марка не упомянула о наличии специальных магнитов в чехле, которые используются для перевода наушников в спящий режим во избежание разряда аккумулятора. Так, если они отсутствуют, владельцам придется заряжать AirPods Max каждые 20 часов.
Полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max были представлены 8 декабря 2020 года. Девайс получил металлическую дужку, амбушюры из пеноматериала, поддержку функции активного шумоподавления. Управление наушниками осуществляется посредством физической кнопки и колесика Digital Crown.
В апреле 2021 года Gucci в сотрудничестве с брендом спортивной одежды и туристического инвентаря The North Face выпустил атрибуты для похода за сотни тысяч рублей. Речь идет о бежевых палатке и спальном мешке, которые выполнены из нейлоновой ткани с монограммами двух марок. На сайте Gucci их стоимость составляет 3490 и 1190 долларов (265 тысяч и 90 тысяч рублей) соответственно.