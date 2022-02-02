Раскрыта польза кондиционера в машине зимой

Автоэксперт Владимир Соловьев напомнил, что система климат-контроля в машине нужна не только для сохранения комфортной температуры в салоне, но и для безопасности движения. В интервью радио Sputnik специалист объяснил, почему следует включать кондиционер зимой.

Соловьев заявил, что кондиционер должен работать в машине и зимой, и летом. Специалист раскрыл пользу устройства: оно не только регулирует температуру в салоне, но и осушает воздух. При таком условии испарины на лобовом и боковых стеклах не появятся, и водителя появится чистый обзор. Кроме того, включенный в машине кондиционер делает движение зимой безопасным и для пассажиров, и для человека за рулем.

Специалист добавил, что зимой влажность в салоне может быть выше, чем в теплый сезон. Поэтому даже руль способен стать скользким, что неприятно и опасно.

«Зимой снег налипает на ноги и попадает в машину. При увеличении температуры во время движения он превращается в воду и повышает влажность. Если у вас будет высокая влажность, то руль может стать скользким. Это будет неприятно и небезопасно»", — подчеркнул Соловьев.

Чтобы избежать ДТП из-за скользкого руля, эксперт призвал держать включенной систему климат-контроля в машине. «Эту избыточную влажность тоже может нейтрализовать кондиционер, поэтому его лучше не выключать», — заключил он.

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