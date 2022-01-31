Автомобилистам назвали необходимые зимой в багажнике машины инструменты

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал автомобилистам инструменты, которые необходимо возить зимой в багажнике машины. Его слова передает радио Sputnik.

По мнению Хайцеэра, водителям всегда нужно иметь при себе лопату и гранитную крошку. Они помогут выехать с парковки, даже если вокруг автомобиля заледенеет пространство. «Нужно иметь с собой набор дополнительных средств. Хорошо, если у вас с собой будет лопата, хотя бы маленькая, что-то, что можно подсыпать под колесо, например, гранитная крошка, а также размораживатель стекол», — отметил автоэксперт. Он заявил, что многие водители пренебрегают этим.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов напомнил, что зимой для российских водителей увеличивается риск «сезонных» штрафов. Он объяснил, что особые зимние правила в первую очередь касаются заснеженных регистрационных знаков, которые зачастую не читаются на авто, и предупредил, что такое нарушение грозит штрафом в размере от 500 до 5000 рублей.