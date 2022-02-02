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Премьер Эстонии обвинила Россию в использовании советской тактики

Премьер-министр Эстонии Каллас: Россия использует советскую тактику в переговорах

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Politico обвинила Россию в использовании «советской тактики» на переговорах.

«Они используют эту старую советскую тактику ведения переговоров. Во-первых, требуйте максимума, требуйте того, что вам никогда не принадлежало. Во-вторых, предъявляйте ультиматумы. И в-третьих, не уступайте ни пяди в переговорах, потому что на Западе всегда найдутся люди, которые станут вести переговоры и дадут вам то, чего у вас раньше не было», — сказала Каллас.

Премьер полагает, что у Кремля есть амбиции в Белоруссии. «Я думаю, их цель — расшириться физически», — заявила Каллас.

Ранее испанское издание El Pais сообщило, что США готовы обсуждать с Россией механизм, который позволит подтвердить неразмещение крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше, а также новый договор по сокращению вооружений.

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София Сарджвеладзе
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