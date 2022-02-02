Падение глыбы льда на голову россиянки попало на видео

В городе Саратов глыба льда с крыши упала на голову местной жительнице. Случившееся попало на видео. Кадры в среду, 1 февраля, публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Провиантской. Уточняется, что 58-летняя россиянка попала в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Региональное управление СК проводит доследственную проверку.

По данным местных СМИ, в Саратове это уже третий случай за последние несколько дней. До этого женщины получили травмы на улицах Шелковичная и Мичурина.

В марте 2021 года в городе Кола Мурманской области глыба льда упала на машину с людьми. После случившегося автомобиль начал внезапно сдавать назад.