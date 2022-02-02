Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина заявила об обстреле с беспилотника пропускного пункта в Донбассе

Государственная пограничная служба Украины: противник в Донбассе обстрелял КПВВ «Гнутово»

Фото: пресс-лужба ДПСУ

Государственная пограничная служба Украины заявила, что противник в Донбассе обстрелял с беспилотника контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) «Гнутово». Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Обстрел пропускного пункта в Донецкой области случился утром 2 февраля. «В результате атаки потерь среди личного состава нет. Заметим, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, который остановил осколок гранаты», — заявили в погранслужбе.

Материалы по теме:
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские военные планируют использовать авиацию и забросить десант в тыл противника, а также отрабатывают наступательные действия в городских условиях.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления о возможном нападении России на Украину. Москва отрицает подобные обвинения. На этом фоне США, Великобритания и другие страны заявили об оказании военной помощи Украине.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил слова Путина о предложениях США по гарантиям безопасности
В Совфеде дали оценку перспективам переговоров по безопасности
Массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса в Троицке попала на видео
Раскрыты данные о безопасности лифтов в жилых домах России
Виторган ответил Шнурову на его шутку о сыне Собчак
Большинство украинцев сочли Зеленского неспособным защитить страну от России
Российские власти решили подготовиться к запрету банкам работать с долларом
Проблемы Белоруссии задумали решить с помощью индийской валюты
Названо условие для уступок США по предложениям России по гарантиям безопасности
В ФРГ назвали искусственной дискуссию России с НАТО по безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.