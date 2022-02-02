Украина заявила об обстреле с беспилотника пропускного пункта в Донбассе

Государственная пограничная служба Украины заявила, что противник в Донбассе обстрелял с беспилотника контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) «Гнутово». Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Обстрел пропускного пункта в Донецкой области случился утром 2 февраля. «В результате атаки потерь среди личного состава нет. Заметим, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, который остановил осколок гранаты», — заявили в погранслужбе.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские военные планируют использовать авиацию и забросить десант в тыл противника, а также отрабатывают наступательные действия в городских условиях.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления о возможном нападении России на Украину. Москва отрицает подобные обвинения. На этом фоне США, Великобритания и другие страны заявили об оказании военной помощи Украине.