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Джонсон попал в неловкое положение на встрече с Зеленским

Премьер-министр Британии Джонсон оконфузился на встрече с президентом Украины Зеленским
Владимир Зеленский и Борис Джонсон

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: Офис президента Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкое положение во время приветствия президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Киеве. Видеозапись публикует РИА Новости.

На ней видно, как глава британского кабмина выходит из машины, держа в руках папку с документами, и на ковровой дорожке жмет руку главе украинского государства. Политики успели обменяться парой фраз, когда в кадре оказалась помощница премьера.

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Она выхватила из рук Джонсона документы, на что тот отреагировал удивленно, но продолжил беседу с Зеленским, опустив руки в карманы. Спустя несколько секунд премьер-министр ткнул кулаком в плечо украинского лидера, после чего они проследовали в Мариинский дворец.

Ранее Зеленский рассказал, что договорился с Джонсоном о действиях по обеспечению безопасности и стабильности в Черноморском регионе, а также в сфере кибербезопасности.

1 февраля премьер-министр Великобритании прибыл с рабочим визитом в Киев. Сообщалось, что стороны будут обсуждать вопросы безопасности, а также военно-техническое сотрудничество двух стран.

Марина Совина
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