Российскую медсестру поймали на создании фальшивых COVID-сертификатов

В Саратове в отношении медсестры возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает в следственное управление СК России по региону.

Согласно версии следствия, в период с июля по август 2021 года медсестра прививочного кабинета одной из районных поликлиник Саратова вносила заведомо ложные данные в анкеты пациентов о сделанных прививках от COVID-19.

Через посредника россиянка получила взятку в размере 12,5 тысяч рублей за выдачу сертификата о вакцинации. При этом медработник внесла данные в региональную базу без фактического вакцинирования.

Ранее эксперты Group-IB и Positive Technologies зафиксировали снижение цен на поддельные сертификаты о вакцинации, несмотря на то, что число предложений от мошенников в Сети возросло. Стоимость составляет от пяти до восьми тысяч рублей, в то время как осенью доходила до 30 тысяч рублей.