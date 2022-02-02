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Зафиксировано снижение цен на поддельные ковид-сертификаты

Group-IB и Positive Technologies: цены на поддельные сертификаты о вакцинации снизились

Фото: Сергей Киселев/ АГН «Москва»

Эксперты Group-IB и Positive Technologies зафиксировали снижение цен на поддельные сертификаты о вакцинации, несмотря на то, что число предложений от мошенников в Сети возросло. Об этом пишет РБК.

С ноября 2021 по январь 2022 года количество незаконных объявлений о продаже превысило 110 тысяч, отмечают специалисты. При этом стоимость составляет от пяти до восьми тысяч рублей, в то время как осенью доходила до 30 тысяч рублей.

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Кроме того, аналитики Group IB обнаружили, что мошенники начали продавать поддельные сертификаты о вакцинации детей. Снизилась также цена на фейковые свидетельства о прививках зарубежными препаратами, такими как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen.

«Снижение стоимости может быть связано с тем, что новые игроки в дарквебе демпингуют цену или же с появлением мошенников, которые при получении денег не отправят сертификат», — пояснил руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев.

Один из методов работы злоумышленников, это продажа через Telegram-боты, где предлагается обширный список услуг по подделке сертификатов якобы с занесением в реестр, а также ПЦР-тестов. При этом после оплаты «услуга» клиенту не оказывается, а жертва не будет заявлять в полицию, поскольку тогда ей придется заявить о намерениях нарушить закон, пояснила аналитик CERT-GIB Юлия Зинган.

Издание РБК напомнило, что продавцам и покупателям поддельных свидетельств о вакцинации грозит уголовная ответственность по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») со сроком лишения свободы до одного года.

В конце декабря Государственная Дума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы о высшем образовании, а также военные билеты и водительские права. Поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Марина Совина
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