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Российский вирусолог раскрыл концентрацию омикрона в легких

Вирусолог Волчков заявил, что содержание омикрона в легких в 10 раз ниже, чем иных штаммов

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Концентрация омикрона в легких в 10 раз ниже, чем других штаммов коронавируса. Такую долю раскрыл руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, его слова приводит «Газета.Ru».

Ранее исследователи Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели эксперимент по заражению разными штаммами коронавируса хомяков и мышей. В результате выяснилось, что содержание омикрона в легких ниже, чем иных штаммов.

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«И важно, что эти данные ученые получили на хомяках, а не на людях, так как в последнем случае это можно было бы объяснить наличием антител или Т-клеточного иммунитета, даже в том случае, если человек болел бессимптомно», — объяснил вирусолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань. Она отметила, что омикрон-штамм поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения болезни.

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Никита Абрамов
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