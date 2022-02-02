Преподаватель школы искусств предстанет перед судом за развращение учениц

В Краснодарском крае за развращение учениц предстанет перед судом 34-летний преподаватель школы искусств в Горячем ключе. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, педофил запирался с девочками семи и девяти лет в классе и совершал в отношении них преступления сексуального характера. О случившемся стало известно в сентябре 2021 года, когда одна из жертв педагога рассказала обо всем родителям, которые немедленно обратились в правоохранительные органы.

Позже в ходе следственных действий удалось доказать его причастность к совершению преступлений в отношении второй потерпевшей. Педагога арестовали и отправили в СИЗО на время следствия. СКР возбудил в отношении него уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

Как сообщает в своем Telegram-канале издание «Кубанские новости», педофилу вменяется как минимум шесть эпизодов насильственных действий сексуального характера.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.