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В российском монастыре послушника избили сковородкой до потери сознания

KP.RU: в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде послушника избили сковородкой

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В Звенигороде в Саввино-Сторожевском монастыре послушника избили сковородкой до потери сознания. Об этом сообщил источник KP.RU.

По его данным, россиянин поссорился с другим мужчиной, который жил в монастыре. Он не хотел развивать конфликт, но обидчик был агрессивен и начал бить его сковородой в область головы и груди, из-за чего послушник потерял сознание.

Мужчину доставили в реанимационное отделение больницы — у него диагностировали множественные переломы и ушибы.

«По сути, это инвалидность, я все еще лечусь. Даже говорить об этом не хочется. Мы жили в монастыре, помогали там, выполняли разные работы. Я даже не думал, что там такое может со мной произойти», — сказал пострадавший послушник.

Ранее в Ленинградской области участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского хоругвью избили полицейского, который сделал им замечание из-за их алкогольного опьянения.

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Анастасия Шейкина
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