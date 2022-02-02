Россияне предстанут перед судом за использование труда рабов на лесозаготовках

В Удмуртской Республике семь россиян предстанут перед судом по статье 127 («Использования рабского труда») и 309 («Принуждение к даче показаний») УК РФ. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2011 по 2020 годы фигуранты дела давали объявления о найме на работу. У соискателей вакансий отбирали паспорта и селили в бытовках на территории производственной базы одного из обвиняемых. С помощью угроз и избиений их принуждали работать в рабских условиях на базе и лесозаготовках. Потерпевшими признаны шесть россиян.

В ходе расследования рабовладельцы и адвокат одного из них пытались оказать давление на своих жертв, принуждая двух потерпевших к даче ложных показаний о похищении человека, свидетелем которого они являлись. За совершение инкриминируемых преступлений уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

17 декабря 2019 года сообщалось, что в Татарстане арестовали полицейского, который удерживал в рабстве человека и заставлял его работать на ферме своего отца.