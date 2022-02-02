Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россияне предстанут перед судом за использование труда рабов на лесозаготовках

В Удмуртии завершили расследование дела банды, превращавшей россиян в рабов

Фото: Globallookpress.com

В Удмуртской Республике семь россиян предстанут перед судом по статье 127 («Использования рабского труда») и 309 («Принуждение к даче показаний») УК РФ. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2011 по 2020 годы фигуранты дела давали объявления о найме на работу. У соискателей вакансий отбирали паспорта и селили в бытовках на территории производственной базы одного из обвиняемых. С помощью угроз и избиений их принуждали работать в рабских условиях на базе и лесозаготовках. Потерпевшими признаны шесть россиян.

В ходе расследования рабовладельцы и адвокат одного из них пытались оказать давление на своих жертв, принуждая двух потерпевших к даче ложных показаний о похищении человека, свидетелем которого они являлись. За совершение инкриминируемых преступлений уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

17 декабря 2019 года сообщалось, что в Татарстане арестовали полицейского, который удерживал в рабстве человека и заставлял его работать на ферме своего отца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Испанская газета опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Обнародована позиция по США по неделимости безопасности
Премьер Эстонии обвинила Россию в использовании советской тактики
В НАТО обвинили Россию в разрушении доверия по вопросам безопасности
У Ивана Краско диагностировали неизлечимую болезнь
Названа доля отечественного сыра в России
Выступавший против ковид-сертификатов российский мэр заразился коронавирусом
Выгнавший голым в 20-градусный мороз ребенка россиянин получил два года колонии
В Роскомнадзоре задумались о регулировании метавселенных
Женщина ощутила мучительную боль в спине во время работы и внезапно родила
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.