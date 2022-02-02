Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джордж Сорос счел омикрон угрозой правлению Си Цзиньпина

Инвестор Сорос: распространение омикрон-штамма в КНР угрожает переизбранию Си Цзиньпина
Джордж Сорос

Джордж Сорос. Фото: M. Popow/ Globallookpress.com

Американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос счел распространение омикрон-штамма коронавируса угрозой правлению лидера КНР Си Цзиньпина. По его мнению, это может стать препятствием для его переизбрания на третий срок, передает РБК со ссылкой на телеканал CNBC.

Сорос отметил, что в Китае вирус «вышел из-под контроля», а власти скрывают ситуацию от населения. Это может привести к краху действующего главы государства, указал он.

Материалы по теме:
С оси Си. Си Цзиньпин строит великий Китай. Что ждет страну в эпоху процветающего тоталитаризма?
С оси Си.Си Цзиньпин строит великий Китай. Что ждет страну в эпоху процветающего тоталитаризма?
25 декабря
Пандемия из пробирки. Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Пандемия из пробирки.Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
31 июля

Миллиардер добавил, что у Си Цзиньпина много врагов, но пока никто не решается противостоять ему в публичном пространстве. По его словам, в настоящее время КНР переживает кризис рынка недвижимости, основного двигателя роста в стране.

Сорос заключил, что у китайского лидера есть возможность исправить ситуацию, несмотря на то, что она выглядит «не очень многообещающей». Он спрогнозировал, что второй квартал 2022 году покажет, удалось ли ему это.

Ранее Сорос в лекции для Стэнфордского университета призвал международное сообщество склонить Китай к смене политического режима. Он заявил, что генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин должен покинуть место главы китайского государства.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна в России
В Крыму удивились непониманию Украиной причин референдума 2014 года
Доктор Мясников назвал пять забытых советских «суперпродуктов»
Названы симптомы COVID-19 для вызова скорой помощи
Джордж Сорос счел омикрон угрозой правлению Си Цзиньпина
Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань
Эндокринолог предупредила об опасности отдыха на море зимой
Найден способ мгновенно получить водород из бананов
Названы способы пить спиртное без риска стать алкоголиком
В Госдуме попросили определить самые эффективные экспресс-тесты на коронавирус
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.