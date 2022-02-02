Джордж Сорос счел омикрон угрозой правлению Си Цзиньпина

Американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос счел распространение омикрон-штамма коронавируса угрозой правлению лидера КНР Си Цзиньпина. По его мнению, это может стать препятствием для его переизбрания на третий срок, передает РБК со ссылкой на телеканал CNBC.

Сорос отметил, что в Китае вирус «вышел из-под контроля», а власти скрывают ситуацию от населения. Это может привести к краху действующего главы государства, указал он.

Миллиардер добавил, что у Си Цзиньпина много врагов, но пока никто не решается противостоять ему в публичном пространстве. По его словам, в настоящее время КНР переживает кризис рынка недвижимости, основного двигателя роста в стране.

Сорос заключил, что у китайского лидера есть возможность исправить ситуацию, несмотря на то, что она выглядит «не очень многообещающей». Он спрогнозировал, что второй квартал 2022 году покажет, удалось ли ему это.

Ранее Сорос в лекции для Стэнфордского университета призвал международное сообщество склонить Китай к смене политического режима. Он заявил, что генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин должен покинуть место главы китайского государства.

