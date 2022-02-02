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Россиянку заподозрили в убийстве девятимесячного сына

В Свердловской области мать задержали за убийство девятимесячного сына

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жительницу села в Каменском районе Свердловской области заподозрили в убийстве девятимесячного сына. О случившемся рассказала полицейским бабушка ребенка, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Пожилая женщина обратилась с заявлением в один из отделов полиции Каменск-Уральского в среду, 2 февраля. Она рассказала оперативникам, что нашла маленького внука мертвым в квартире.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых пояснил, что в отношении матери ребенка завели уголовное дело. «Задержанная и ее спутник жизни, ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли», — отметил он.

Все собранные материалы уже направлены в Следственный комитет, добавил Горелых.

Ранее житель деревни Кольцово Омской области задушил четырехлетнею падчерицу после ее просьбы включить мультфильмы. Ее просьба разозлила россиянина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На шум прибежала мать девочки. Она вызвала полицию и скорую помощь, однако прибывшим медикам не удалось спасти ребенка.

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Анна Щербакова
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