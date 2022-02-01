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Россиянин задушил четырехлетнюю падчерицу из-за мультфильмов

Житель Омской области задушил падчерицу после ее просьбы включить мультфильмы

Фото: СК РФ

Житель деревни Кольцово Омской области задушил четырехлетнею падчерицу после ее просьбы включить мультфильмы. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Все произошло ночью во вторник, 1 февраля. По данным следствия, девочка попросила отчима включить ей мультфильмы. Это разозлило россиянина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина набросился на падчерицу. На шум прибежала мать девочки. Она вызвала полицию и скорую помощь. Однако прибывшим медикам не удалось спасти девочку.

По факту убийства ребенка заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Общавшиеся со следователями соседи отрицательно отзывались о семье погибшей девочки.

Ранее житель Белогорска Амурской области разбил голову шестимесячному сыну о ступени в подъезде дома. Ребенка экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой, однако спасти его не удалось.

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Анна Щербакова
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