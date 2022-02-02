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Молодежные тренды в TikTok стали популярнее модных показов известных дизайнеров

Редакторы Vox объяснили влияние популярных блогеров социальной сети TikTok на мировую моду

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Редакторы Vox объяснили влияние популярных блогеров из социальной сети TikTok на мировую моду. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Журналисты проанализировали контент пользователей платформы и пришли к выводу, что представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год) начали больше следовать молодежным трендам из TikTok, нежели веяниям, которые известные дизайнеры демонстрируют на показах своих брендов.

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Репортер журнала Vogue Стефф Йотка отмечает, что в настоящий момент на Неделях моды сокращается количество гостей дефиле и в то же время увеличивается число стритстайл-блогеров, чьи фотографии публикуются в СМИ. «Мода переместилась со страниц журналов в соцсети, в связи с чем молодежь довольно быстро затмила модные шоу в личных блогах», — пояснила эксперт.

Специалисты считают, что именно тиктокеры формируют главные модные тенденции, поскольку их контент часто становится вирусным и распространяется среди миллионов других пользователей в течение нескольких часов или дней. «Если я вижу, что множество людей в моей ленте в одном и том же наряде — это точно станет модным», — заключила блогерша ModernGurlz.

В октябре 2021 года специалисты объяснили причину массовой тяги к трендам из 2000-х годов. Основательница PR-компании WIZZ & CO Визз Селви и стилист Рич Симмонс сошлись во мнении, что мода нулевых вернулась благодаря платформе TikTok. «Тенденции из прошлого быстрее адаптируются у современного общества во многом благодаря социальным сетям и инфлюэнсерам», — подчеркнули они.

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Майя Пономаренко
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