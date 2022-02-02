Молодежные тренды в TikTok стали популярнее модных показов известных дизайнеров
Редакторы Vox объяснили влияние популярных блогеров из социальной сети TikTok на мировую моду. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.
Журналисты проанализировали контент пользователей платформы и пришли к выводу, что представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год) начали больше следовать молодежным трендам из TikTok, нежели веяниям, которые известные дизайнеры демонстрируют на показах своих брендов.
Репортер журнала Vogue Стефф Йотка отмечает, что в настоящий момент на Неделях моды сокращается количество гостей дефиле и в то же время увеличивается число стритстайл-блогеров, чьи фотографии публикуются в СМИ. «Мода переместилась со страниц журналов в соцсети, в связи с чем молодежь довольно быстро затмила модные шоу в личных блогах», — пояснила эксперт.
Специалисты считают, что именно тиктокеры формируют главные модные тенденции, поскольку их контент часто становится вирусным и распространяется среди миллионов других пользователей в течение нескольких часов или дней. «Если я вижу, что множество людей в моей ленте в одном и том же наряде — это точно станет модным», — заключила блогерша ModernGurlz.
В октябре 2021 года специалисты объяснили причину массовой тяги к трендам из 2000-х годов. Основательница PR-компании WIZZ & CO Визз Селви и стилист Рич Симмонс сошлись во мнении, что мода нулевых вернулась благодаря платформе TikTok. «Тенденции из прошлого быстрее адаптируются у современного общества во многом благодаря социальным сетям и инфлюэнсерам», — подчеркнули они.