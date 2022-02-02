В Крыму удивились непониманию Украиной причин референдума 2014 года

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов удивился созданию на Украине комиссии по расследованию событий в Крыму в 2014 году и тому, что в Киеве до сих пор не понимают причин референдума, на котором было принято решение о воссоединении с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Удивительно, но за прошедшие восемь лет украинские политики так и не поняли, почему ушел Крым. Реальной же целью создания этой временной комиссии является очередная попытка отвлечь внимание украинского народа от реальных проблем в стране», — указал депутат.

Трофимов напомнил, что жители полуострова бережно хранят историческое наследие и память о предках, поэтому им не по пути с государством, которое пытается «протащить» в современную идеологию основы нацизма.

По мнению политика, энергетическая, транспортная, продовольственная и иные блокады, перекрытие Северо-Крымского канала лишь день ото дня убеждают крымчан в правильности их выбора.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины проголосовала за создание временной следственной комиссии по событиям 2014 года в Крыму. Из пояснительной записки следует, что комиссия будет осуществлять парламентский контроль за расследованием фактов и установлением лиц, которые способствовали потере полуострова.

