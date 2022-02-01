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В Верховной Раде создадут следственную комиссию о событиях 2014 года в Крыму

Депутаты Верховной Рады проголосовали за создание комиссии по Крыму

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины проголосовала за создание временной следственной комиссии по событиям 2014 года в Крыму. Об этом сообщает «Страна.ua».

За проголосовали 229 депутатов.

Из пояснительной записки следует, что комиссия будет осуществлять парламентский контроль за расследованием фактов и установлением лиц, которые способствовали потере полуострова.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов виноват в утрате Крыма. Советник главы офиса президента Украины Арестович назвал причиной потери полуострова страх военнослужащих открыть стрельбу.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума.

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София Сарджвеладзе
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