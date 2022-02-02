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Россиянин с пистолетом попытался украсть кофе и попал на видео

В Подольске попытка вооруженного пистолетом россиянина украсть кофе попала на видео

В подмосковном Подольске задержание 27-летнего вооруженного пневматическим пистолетом россиянина, пытавшегося украсть кофе, попало на видео. Ролик регионального МВД в среду, 2 февраля, публикует «Лента.ру».

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, что мужчина быстро зашел в магазин, сложил в рюкзак упаковки с кофе и попытался скрыться, но был замечен охранниками, которые попытались его задержать. Однако тот вытащил пистолет и принялся угрожать им сотрудникам охраны. В драку вмешались еще несколько мужчин. В какой-то момент россиянин бросил свою добычу и бросился бежать.

Также в ролике показаны кадры, снятые после задержания. На них россиянин раскаивается в случившемся, называет произошедшее глупостью.

Владимир Седов
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