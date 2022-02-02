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Академик РАН назвал возможную долю неофициально болеющих COVID-19 при омикроне

Академик РАН Зверев: неофициально болеющих COVID-19 россиян может быть вдвое больше

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В волну омикрон-штамма доля неофициально болеющих COVID-19 россиян может быть вдвое выше статистики оперштаба. Об этом «Ленте.ру» заявил академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев.

На мой взгляд, число переболевших в волну омикрона неофициально в два раза больше. Сейчас это очень трудно определить, потому что не всегда итог заболевания сопровождается высоким уровнем антительного ответа

Виталий Зверевакадемик РАН, вирусолог

Так, по словам вирусолога, у некоторых антитела могут отсутствовать, что не позволяет специалистам точно определить число неофициально переболевших COVID-19. При этом иммунитет у них все равно может быть сформирован за счет клеток памяти, отметил Зверев. Поэтому и коллективный иммунитет россиян к коронавирусной инфекции в действительности может быть выше за счет тех, кто не обращался к врачам во время болезни.

«Сейчас из-за большого числа инфицирований иммунитет популяционный достаточно высокий. Поэтому пандемия должна пойти на спад, ведь количество неофициально переболевших будет увеличиваться, становиться больше, чем при дельте», — заключил специалист.

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По данным оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились 141 883 россиянина. Уровень госпитализаций остается стабильным. По сравнению с предыдущими сутками, этот показатель снизился на 1,6 процента. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в Москве и Санкт-Петербурге омикрон-штаммом заражаются 80 процентов инфицированных. 20 процентов новых случаев COVID-19 в этих городах приходится на дельта-штамм, добавила она. Также главный санитарный врач отметила, что у заразившихся омикрон-штаммом заболевание протекает легче, поскольку коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань.

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Анастасия Шейкина
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