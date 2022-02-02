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Попова назвала долю заражений омикроном в Москве и Санкт-Петербурге

Глава Роспотребнадзора Попова: в Москве и Петербурге доля омикрона составляет около 80%

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве и Санкт-Петербурге на омикрон-штамм коронавируса приходится около 80 процентов инфицированных. Такую долю заражений назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

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Главный санитарный врач добавила, что 20 процентов новых случаев COVID-19 в этих городах приходится на дельта-штамм, при котором болезнь протекает тяжело и поражает людей с хроническими заболеваниями.

По словам Поповой, южноафриканский вариант инфекции является самым заразным из всех известных вариантов коронавируса и очень быстро распространяется в крупных городах. Так, больше половины всех случаев COVID-19 в России приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, подчеркнула она.

Ранее в Минздраве назвали число россиян с коронавирусом или подозрением на него. По словам замглавы ведомства Виктора Фисенко, около 1,6 миллиона человек находятся под наблюдением медработников. Нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения сейчас максимальная, подчеркнул он.

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Анастасия Шейкина
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