В Минздраве назвали число россиян с коронавирусом или подозрением на него

Сейчас в России около 1,6 миллиона человек находятся под наблюдением медработников из-за коронавируса или подозрения на него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко.

Он отметил, что большинство из них лечится амбулаторно. Фисенко также подчеркнул, что нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения сейчас максимальная.

В понедельник, 31 января, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за последние сутки были госпитализированы 9090 пациентов, заболевших COVID-19. Число госпитализированных упало на восемь процентов по сравнению с предыдущим днем.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в российских больницах от коронавируса лечатся 116 тысяч пациентов.