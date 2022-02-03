Раскрыта возможность выдать ковид-сертификат ЕС привитым российской вакциной

Европейский ковид-сертификат могут выдать в том числе тем, кто привит российской вакциной от коронавируса, хотя ни одна из них пока не зарегистрирована в Евросоюзе. Такую возможность раскрыли в Европейской комиссии, пишет ТАСС.

Чтобы получить такой документ, привитым одобренной в России вакциной нужно получить одну бустерную дозу, сделанную препаратом, разрешенным в ЕС.

Ранее ЕК также продлила действие ковид-сертификатов в Европе на год, до 30 июня 2023-го. Как заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, объединение все равно должно быть готово к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса.

Цифровой сертификат COVID-19 является свидетельством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, либо сделал тест с отрицательным результатом или выздоровел после заболевания COVID-19.

