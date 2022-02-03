Дженнифер Лопес раскрыла подробности своих отношений с Беном Аффлеком

Певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла подробности своего романа с актером Беном Аффлеком, сообщает StarHit.

По словам 52-летней Лопес, их отношения уже не такие, как много лет назад. «Мы стали старше, умнее, опытнее. Мы занимаемся разными вещами, у нас есть дети. Нам следует быть очень внимательными по отношению ко всем жизненным аспектам. Это такое прекрасное время для всех», — заявила она.

Артистка отметила, что они больше ценят друг друга и назвала возможность снова быть с любимым человеком редкостью. «Мы не принимаем это как должное», — подчеркнула она.

Ранее Аффлек назвал примирение с Лопес «красивой историей», однако подчеркнул, что не хочет раскрывать подробности их отношений. «Вы можете строить догадки об этом, но это один из самых сложных уроков, которые я усвоил. Я понял, что неразумно делиться всем с остальным миром», — заявил артист.