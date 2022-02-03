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Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне партнерства России с Китаем

Путин назвал отношения России и Китая образцом эффективности

Фото: Sputnik / Ramil Sitdikov / Kremlin / Reuters

Российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье для агентства «Синьхуа». Материал опубликован на сайте Кремля.

Взаимодействие двух стран он назвал образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее. По словам главы государства, Россия и Китай в своих отношениях учитывают интересы друг друга. При этом он указал на основные принципы и ориентиры совместной работы двух стран.

Прежде всего — это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого

Владимир ПутинПрезидент России

Взаимовыгодный альянс

Москва и Пекин стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, и для этого есть все возможности, отметил Владимир Путин. В частности, он упомянул о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство. Также между странами складывается взаимовыгодный энергетический альянс.

Помимо этого Россия видит возможности для развития партнерства в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и реализации проекта Международной научной лунной станции, говорится в статье. По словам российского лидера, серьезный импульс укреплению двусторонних связей дали «перекрестные» Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в обеих странах в 2020-2021 годах.

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Борьба с пандемией COVID-19

Глава государства поблагодарил китайских коллег за содействие в налаживании производства в КНР российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Он также выразил признательность за своевременную организацию поставок необходимых средств защиты.

Путин отметил, что благодаря солидарной позиции России и Китая на саммите G20 в прошлом году удалось достичь взвешенных решений, в том числе и в вопросах признания вакцин и вакцинных сертификатов. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление кооперации в борьбе с распространением коронавируса.

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Олимпийский саммит

Статья российского лидера была опубликована в преддверии его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая пройдет на полях Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. В материале отмечается, что на предстоящих переговорах будет затронут широкий круг гуманитарных тем, однако особое значение будет уделено развитию деловых связей.

Глава государства также раскритиковал попытки ряда стран политизировать Олимпиаду. «Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии», — написал он. По словам президента, такие подходы разделяет большинство государств-участников международного олимпийского движения. Путин также выразил уверенность, что богатый опыт Китая позволит стране провести Игры на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в состав делегации президента России на предстоящей Олимпиаде в Пекине из-за пандемии войдут 10 человек вместо обычных 25. Известно, что в Китай с Путиным поедут глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

Ксения Назарова
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