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Путин рассказал о налаживании производства российских вакцин в Китае

Президент Путин рассказал о производстве вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Китае
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о налаживании производства в Китае российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Статья российского лидера для китайского агентства «Синьхуа» опубликована на сайте Кремля.

Путин поблагодарил Китай за содействие в налаживании производства вакцин, а также за своевременную организацию поставок средств защиты в Россию. «Рассчитываем, что такая кооперация будет расти и укрепляться», — добавил он.

Президент отметил, что благодаря солидарной позиции России и Китая на саммите G20 в прошлом году удалось достичь взвешенных решений, в том числе и в вопросах признания вакцин и вакцинных сертификатов.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Китай де-факто признал российские вакцины, так как прибывшие на Олимпийские игры российские спортсмены пользуются равными правами с другими привитыми атлетами. При этом официально КНР не признала ни одну из зарубежных вакцин от COVID-19, отметил он.

Марина Совина
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