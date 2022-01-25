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Посол России рассказал о признании российской вакцины на Олимпиаде в Пекине

Посол России в КНР: Китай де-факто признал российские вакцины от COVID-19

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Китай де-факто признал российские вакцины, так как прибывшие на Олимпийские игры российские спортсмены пользуются равными правами с другими привитыми атлетами, рассказал посол России в Китае Андрей Денисов. Об этом сообщает ТАСС.

«На данном этапе мы отмечаем, что наши спортсмены, привитые российскими вакцинами, на Олимпийских играх пользуются теми же правами, что и все остальные атлеты. Поэтому, я бы сказал, неформальное признание нашей вакцины в Китае для данной конкретной группы людей уже состоялось», — поделился дипломат.

Посол добавил, что КНР на данный момент официально не признала ни одну из зарубежных вакцин от COVID-19, но несмотря на это иностранные атлеты на Олимпиаде в Пекине пользуются равными правами вне зависимости от типа прививки. Денисов в шутку отметил, что лично он очень заинтересован во взаимном признании сертификатов о вакцинации в России и Китае, так как он уже четыре раза был вынужден вакцинироваться китайским препаратом, а не «Спутником-V».

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Денисов выразил надежду на скорую сертификацию и одобрение российского препарата во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «ВОЗ уже признала две китайских вакцины, готовится к признанию нашей вакцины "Спутник". Вот через такие международные структуры, видимо, взаимное признание и произойдет», — рассказал дипломат.

Ранее посол назвал сотрудничество России и Китая сдерживающим международную ситуацию фактором. Он добавил, что несмотря на необходимость глобальной кооперации для ликвидации экономических и социальных последствий коронавируса, в мире, наоборот, усиливается напряженность в отношениях между странами, но только не между Москвой и Пекином.

28 декабря прошлого года специалист в сфере экономики здравоохранения Николай Крючков поделился с «Лентой.ру» мнением, что если Россия успеет предоставить полный пакет запрашиваемых документов, то ВОЗ может одобрить вакцину от коронавируса «Спутник V» в марте 2022 года.

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Дмитрий Сотак
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