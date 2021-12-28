Иммунолог назвал срок одобрения ВОЗ «Спутника V»

ВОЗ может одобрить вакцину от коронавируса «Спутник V» в марте 2022 года в случае, если Россия успеет предоставить полный пакет запрашиваемых документов, считает иммунолог, специалист в сфере экономики здравоохранения Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что это откроет России выход на множество новых рынков в Африке, Южной Америке и некоторых азиатских странах.

Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от коронавируса, сообщается в материалах Всемирной торговой организации (ВТО). Ее доля на международном рынке составила менее трех процентов.

Новые возможности

Если ВОЗ одобрит российскую вакцину, это откроет большое количество возможностей, отметил Крючков. Первая из них — признание отечественных сертификатов о вакцинации.

В большинстве европейских стран наши сертификаты все еще не признаются, это крайне неудобно. Второй момент — это, конечно, вывод на более широкий рынок нашего препарата. Николай Крючков иммунолог

«Есть страны с довольно неразвитой регуляторной системой, в том числе в области фармацевтики, которые полностью доверяют экспертизе ВОЗ. Это часть Африки, Южной Америки, некоторые азиатские страны. Благодаря сертификации ВОЗ "Спутник" сможет выйти на их рынки очень легко и быстро, без проведения полноценных экспертиз», — объяснил иммунолог.

Он подчеркнул: одобрение ВОЗ не означает одобрения ЕС, хотя после этого союзники и признают сертификаты о вакцинации. Тем не менее, если Россия подаст заявку на сертификацию препарата в Европе, одобрение ВОЗ будет восприниматься как весомый плюс для экспертов, подчеркнул Крючков. Это не повлияет на выход «Спутника V» в такие страны, как США, Япония или Канада, но станет хорошим репутационным моментом.

В одобрении нашей вакцины ВОЗ нет ничего невозможного. Николай Крючков иммунолог

«Проблема в том, что они (представители ВОЗ — прим. «Ленты.ру») опять послали дозапрос. В конце января приедут на завод и, очень надеюсь, что ничего негативного не обнаружат. Дальше все будет зависеть только от того, как быстро наша сторона подготовит полный пакет документов, который пока так и не предоставили. Исходя из этого, предполагаю, что самым оптимистичным для нас станет вариант сертификации в марте следующего года», — подсчитал Крючков.

Иммунолог добавил, что побороться за первые места в списке лидеров по экспорту вакцин от коронавируса России не удастся — слишком велик разрыв с остальными производителями. Тем не менее, оказаться в мировой пятерке, по его словам, уже большое достижение.

Ранее стало известно, что экспорт российских вакцин установил рекорд за всю историю страны с начала 1990-х годов. С начала текущего года поставки за рубеж основного «вакцинного кода», резко выросшего после начала отгрузок «Спутника V», превысил 1,2 миллиарда долларов.