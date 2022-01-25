Сотрудничество России и Китая назвали сдерживающим ситуацию в мире фактором

Посол России в Китае Андрей Денисов назвал сотрудничество двух стран сдерживающим международную ситуацию фактором, пишет РИА Новости.

Дипломат заявил, что, несмотря на необходимость сплотиться для ликвидации экономических и социальных последствий коронавируса, в мире, наоборот, усиливается напряженность в отношениях между странами. «Это усиление, к сожалению, непосредственно, прямо касается и Китая, и России, не мы виной тому, что международная напряженность возросла, скорее, наоборот, наши страны — Россия и Китай — предпринимают все усилия для ее снижения», — отметил он. Денисов подчеркнул, что само по себе сотрудничество во всех областях является мощным фактором стабилизации и региональной, и международной ситуации.

Ранее посольство Китая в России заявило, что появившиеся в СМИ сообщение о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является фейком и провокацией. «Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений», — отметили в посольстве.