Китай опроверг сообщение о просьбе Си Цзиньпина к Путину насчет Украины

Посольство Китая в России заявило, что появившиеся в СМИ сообщение о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является фейком и провокацией. Об этом пишет ТАСС.

В диппредставительстве также раскрыли позицию Китая по ситуации вокруг Украины.

Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений Посольство Китая в России

«Просьба» Цзиньпина

Bloomberg со ссылкой на пекинского дипломата сообщил, что Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая пройдет зимой 2022 года.

Собеседник издания заявил, что председатель КНР стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в Европе — последнее, что ему нужно.

Также, по данным агентства, в связи с этим министр иностранных дел Китая отметил важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии, которое должно начаться за неделю до Олимпийских игр и завершиться спустя неделю после Паралимпийских игр — в текущем году с 28 января по 20 марта.

Авторы Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков также писали о том, что к моменту окончания перемирия на Украине начнется оттепель, которая должна помешать быстрому «российскому вторжению».

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о просьбе Цзиньпина к Путину насчет Украины, не соответствует действительности.

Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg. Ждем провокации от США ими киевского режима Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Захарова подчеркнула, что информагентство уже давно перестало быть самостоятельным. «А теперь еще и приличным», — добавила она.

Ранее представитель МИД России также заявила, что Киев и западные страны, прикрываясь якобы скорым вторжением России на Украину, готовят собственные военные провокации. По ее мнению, подобные действия могут иметь трагические последствия.

В настоящее время западные и украинские средства массовой информации, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Посольство России в США в свою очередь призвало Вашингтон прекратить истерики по поводу возможного вторжения РФ на Украину. В диппредставительстве в ответ на обвинения Белого дома относительно потенциального нападения на Украину с территории Белоруссии заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать.

По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, истерия вокруг вторжения России на Украину является попыткой сохранить тему в международной повестке и не дать ей утихнуть. Он обвинил западных коллег в спекуляции.

Нагнетание всей этой истерии [вокруг якобы готовящегося вторжения РФ на Украину] — это попытка сохранить украинскую тему в международной повестке и не дать ей, как говорится, протухнуть, потерять свое политическое и геополитическое звучание Александр Лукашевич Постпред России при ОБСЕ

Дипломат добавил, что западные страны заняты постоянным поиском новых санкций, и «украинский сюжет очень подходит для этих нелегитимных действий».

Опасения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может напасть на те регионы страны, с которыми у нее есть сильная историческая связь.

Украинский лидер считает, что Москва может вторгнуться якобы для защиты русскоязычного населения на востоке страны, например, в Харькове. По его словам, на Украине проживает множество русскоговорящих граждан, которые поддерживают свою страну, и есть даже те, кто положительно относился к РФ после присоединения Крыма и отделения Донбасса.

Но я знаю, что все будут защищать нашу страну. Помимо армии, каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю Владимир Зеленский Президент Украины

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова, российская сторона сосредоточила на границах с Украиной около 127 тысяч военных. Он добавил, что для «полномасштабного вторжения» ей потребуется минимум один миллион солдат.

Данилов отметил, что такая численность войск является «не критичной» для Украины. Он уточнил, что российский наземный контингент в регионе держится на уровне 106 тысяч человек, остальные 21 тысяча военнослужащих — это авиация и флот.

Секретарь СНБО заявил, что все предполагаемые перемещения армии России вдоль границ Украины на данный момент оказывают лишь «положительный эффект», объединяя демократические государства в поддержке Киева против «агрессии Кремля».