Таксистка узнала в пассажире нового знакомого и раскрыла его обман

Девушка по имени Джен Ворден (Jen Worden), подрабатывающая таксисткой, поделилась историей о том, как случайно раскрыла обман парня, с которым познакомилась в приложении Hinge. В ролике, опубликованном в TikTok, она сообщила, что новый знакомый оказался одним из ее клиентов, причем он ехал в такси вместе со своей возлюбленной.

Блогерша рассказала, что сходила на свидание с парнем, которого встретила в сети, и добавила, что даже познакомилась с его друзьями. По словам девушки, в ближайшее время они собирались увидеться еще раз. Парень предложил встретиться в субботу и сказал, что в пятницу вечером идет на спортивную игру с другом.

Поэтому в пятницу Ворден решила подработать в Uber, одной из ее клиенток стала незнакомая девушка. Пассажирка заняла заднее сидение за водителем, а рядом с ней сел ее парень, в котором блогерша узнала знакомого из приложения. «Я посмотрела в зеркало заднего вида. Мы переглянулись с ним, тогда же мы оба осознали происходящее», — вспомнила героиня истории.

Тем не менее они с парнем сделали вид, что не знакомы. Спустя несколько минут после окончания поездки молодой человек позвонил Ворден, чтобы попросить прощения за неловкую ситуацию. Он назвал произошедшее совпадением и заверил, что они с девушкой просто друзья.

В воскресенье таксистка снова случайно встретила нового знакомого: она увидела его в баре с той же девушкой, которая была с ним в машине. Тогда парень подошел к Ворден и сознался, что действительно состоит в отношениях с этим человеком.

«Я бы никогда не оправилась после такого», «Вселенная буквально выстраивает все, чтобы вы распознали эти красные флаги», — прокомментировали ролик пользователи. Многие предположили, что совпадения, о которых девушка рассказала в истории, уберегли ее от отношений с плохим парнем.