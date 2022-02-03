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Россия резко нарастила ввоз продуктов и товаров из-за рубежа

Россия нарастила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 37 процентов

Фото: Shutterstock

Ввоз товаров из стран дальнего зарубежья в Россию вырос на 37,2 процента в январе по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (до 20,617 миллиарда долларов). О резком росте сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС), передает ТАСС.

В общем стоимостном объеме импорта доля продовольственных товаров и сырья для них составила 9,9 процента, доля продукции химической промышленности — 19,1 процента, текстильных изделий и обуви — 6 процентов, а машиностроительной продукции — 52,1 процента. По данным ФТС, общая стоимость ввезенной в Россию в январе машиностроительной продукции выросла на 41 процент.

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Страна нарастила закупки мяса и субпродуктов в два раза, зерновых культур — на 53,7 процента, сахара — на 50,3 процента, алкогольных и безалкогольных напитков — на 20,4 процента, растительного масла — на 19,8 процента, рыбы — на 17,3 процента. В импорте машиностроительной продукции выросли закупки летательных аппаратов в 4,1 раза, а наземного транспорта — на 34,5 процента.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что страна не должна импортировать продукты из-за рубежа, учитывая ее сельскохозяйственные возможности.

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Мария Строителева
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