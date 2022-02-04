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В Польшу прибыли десантники армии США

Армия США завершила процесс переброски дополнительных войск в Европу

Кадр: видео @MON_GOV_PL

В Польшу прибыли военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в качестве дополнительной меры усиления контингента НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщило польское Минобороны в официальном Twitter-аккаунте.

«Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии усилят американские войска, уже дислоцированные в Польше. Скоро командование завершит процесс переброски войск [в пункты временной дислокации]. Десантники этой дивизии уже действовали вместе с польскими военнослужащими во время зарубежных миссий и совместных учений», — написано в сообщении оборонного ведомства.

Еще 300 человек из состава 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли в Германию, для размещения на американских базах. Переброска была осуществлена с помощью транспортной авиации ВВС США и самолетов C-17 Globemaster.

Ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» в Украине к силовому решению ситуации с ростом напряженности на границах. Он подчеркнул, что Россия очень обеспокоена такими действиями.

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Дмитрий Сотак
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