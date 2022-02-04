Южноамериканская альпака прокатилась в московском метро и попала на видео. Животное в вагоне поезда заметили пассажиры, сообщает РЕН ТВ.

Видео с альпакой распространилось в социальных сетях 3 февраля. Животное свободно прогуливалось по вагону, но потом необычного питомца все же привязали.

По сообщениям очевидцев, альпака вместе с хозяйкой вышли на станции метро «Краснопресненская». Альпаки обитают в горной системе Анды, животные распространены на территории Перу, Эквадора, северного Чили и западной Боливии.

Ранее, в январе, сообщалось, что необычный способ оплаты проезда в метро появился на Тайване. Пассажирам предложили воспользоваться проездным в виде лунного жезла Сейлор Мун — главной героини одноименного аниме. Жезл розового цвета украшен золотым полумесяцем, в котором закреплен небольшой прозрачный камень, загорающийся при оплате проезда. Проездной выпустили ограниченным тиражом, а его цена составила 65 долларов (около 5 тысяч рублей).