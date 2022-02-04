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Медведчук назвал несправедливым приговор Порошенко

Глава политсовета ОПЗЖ Медведчук назвал приговор экс-президенту Порошенко несправедливым
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: РИА Новости

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал несправедливым приговор суда в Киеве экс-президенту Украины Петру Порошенко. Его слова приводит РИА Новости.

Как напомнил политик, Порошенко, проходящего по делу о госизмене, отпустили под личное обязательство, а самого Медведчука отправили под домашний арест. «Смотрите, во-первых, это право суда. Во-вторых, это, безусловно, несправедливость. Потому что ну как еще я могу это оценивать? Почему на сегодняшний день происходит именно таким образом? Мне же это непонятно», — отметил Медведчук.

31 января Порошенко приехал на допрос в ГБР. В ведомстве его встретил сотрудник, которого оппозиционер немедленно потребовал сменить и отстранить от расследования. Адвокаты Порошенко заявили, что их клиент отказался свидетельствовать по делу. Из ГБР его отпустили.

Порошенко на Украине подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. По заявлениям стороны обвинения, он, будучи президентом страны, организовал поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса. Правоохранители из Киева по тем же статьям преследуют другого оппозиционера, главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Марина Совина
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