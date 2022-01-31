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Прибывший на допрос Порошенко обвинил следователя в политической предвзятости

Порошенко приехал на допрос, отказался дать показания и потребовал сменить следователя

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил следователя из Государственного бюро расследований (ГБР) в преследовании оппозиции и отказался дать показания по делу. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В понедельник, 31 января, Порошенко приехал на допрос в ГБР. В ведомстве его встретил сотрудник, которого оппозиционер немедленно потребовал сменить и отстранить от расследования. «Я объявляю этому следователю отвод и недоверие. Он политически предвзятый человек, который занимается преследованием оппозиции», — заявил Порошенко.

Допрос политика оказался коротким. Адвокаты Порошенко заявили, что их клиент отказался свидетельствовать по делу. Из ГБР его отпустили.

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Порошенко на Украине подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. По заявлениям стороны обвинения, он, будучи президентом страны, организовал поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса. Правоохранители из Киева по тем же статьям преследуют другого оппозиционера, главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ранее Порошенко раскритиковал политику действующего президента Украины Владимира Зеленского в части подготовки украинской армии к ведению боевых действий. Он посоветовал Зеленскому «заправить украинские танки горючим».

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Дмитрий Настасьев
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