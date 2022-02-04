Постоянной регистрации «Спутника V» в России нашли объяснение

Постоянная регистрация вакцины против коронавируса «Спутник V» в России объясняется тем, что препарат прошел все необходимые испытания и доказал высокую эффективность. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Эксперт отметил, что отечественная разработка по результативности превосходит западные аналоги.

Бутенко заметил, что еще не до конца изучено действие «Спутника V» на новые штаммы коронавируса. Однако профессор не нашел этот фактор очень значимым.

«Опубликована совместная статья итальянских вирусологов и сотрудников центра Гамалеи, которая подтверждает наилучшим образом большую эффективность против различных вариантов COVID-19 по сравнению даже с Pfizer», — подчеркнул Бутенко.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию в России. До этого препарат был зарегистрирован на предварительных условиях, уточнил российский министр.

Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину в августе 2020 года на основании результатов первой и второй фаз клинических исследований. Их результаты были позднее опубликованы в журнале The Lancet.