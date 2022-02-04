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Постоянной регистрации «Спутника V» в России нашли объяснение

В центре Гамалеи постоянную регистрацию «Спутника V» объяснили высокой эффективностью

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Постоянная регистрация вакцины против коронавируса «Спутник V» в России объясняется тем, что препарат прошел все необходимые испытания и доказал высокую эффективность. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Эксперт отметил, что отечественная разработка по результативности превосходит западные аналоги.

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31 января

Бутенко заметил, что еще не до конца изучено действие «Спутника V» на новые штаммы коронавируса. Однако профессор не нашел этот фактор очень значимым.

«Опубликована совместная статья итальянских вирусологов и сотрудников центра Гамалеи, которая подтверждает наилучшим образом большую эффективность против различных вариантов COVID-19 по сравнению даже с Pfizer», — подчеркнул Бутенко.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию в России. До этого препарат был зарегистрирован на предварительных условиях, уточнил российский министр.

Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину в августе 2020 года на основании результатов первой и второй фаз клинических исследований. Их результаты были позднее опубликованы в журнале The Lancet.

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Анна Щербакова
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