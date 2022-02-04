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Россия и Китай заявили об отсутствии запретных зон в сотрудничестве

Путин и Цзиньпинь договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве между странами

Фото: Aleksey Druzhinin / Reuters

В сотрудничестве России и Китая отсутствуют запретные зоны, их дальнейшее стратегическое взаимодействие не направлено против других стран. Об этом говорится в документе, который был опубликован по результату встречи российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.

«Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — сказано в документе о международных отношениях.

Ранее Владимир Путин в ходе совместной встречи с Си Цзиньпинем в Пекине заявил, что отношения Москвы и Пекина приобрели беспрецедентный характер. Он отметил, что Китай и Россия договорились о взаимоподдержке. Президент добавил об отсутствии у него опасений, что китайские и российские спортсмены не смогут достойно выступить на олимпийских играх.

«Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках», — сказал Путин.

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Дмитрий Сотак
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