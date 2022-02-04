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Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, такого роста, как на минувшей неделе, нет. На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах, добавил градоначальник.

Кроме того, число госпитализаций достигло 1,6 тысячи пациентов в сутки с небольшим увеличением. Однако с учетом давления предыдущих недель нагрузка на стационары продолжит расти, предположил Собянин. Пациентов с COVID-19 принимают более 20 больниц, уточнил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что омикрон-штамм коронавируса реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации. Она добавила, что южноафриканский вариант вируса останавливается в верхних дыхательных путях, вызывая бронхит и ОРВИ.

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Юлия Ямпольская
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