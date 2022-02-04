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Процедуру ликвидации бизнеса в России ускорят

РБК: Минэкономразвития готовит поправки об упрощении ликвидации недействующего бизнеса

Фото: Unsplash

Минэкономразвития обсуждает поправки в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые, в случае принятия, упростят и ускорят процесс ликвидации недействующего бизнеса. Об этом со ссылкой на ряд источников сообщает РБК.

Инициатива касается малого и среднего бизнеса. При исполнении ряда условий ему будет достаточно одного заявления о прекращении деятельности. На этом основании Федеральная налоговая служба (ФНС), участвующая в обсуждении поправок, проведет все необходимые процедуры. Среди них — проверка задолженностей, судебных запретов, незавершенных камеральных проверок. Все эти действия должны занять у ведомства не более пяти дней.

Для того, чтобы предприниматель смог воспользоваться упрощенной процедурой, ему надо будет выполнить семь условий: быть включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не являться плательщиком НДС или освобождаться от него, не иметь долгов перед кредиторами, сотрудниками и по уплате обязательных платежей, не иметь неисполненных обязательств по результатам налоговой проверки, не иметь недвижимого имущества и транспортных средств. Также предприятие должно не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, уменьшения уставного капитала и не иметь записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице.

Согласно действующей процедуре закрытие бизнеса является значительно более сложным процессом, занимающим от нескольких месяцев до полутора лет. Владелец бизнеса должен трижды подать заявление в налоговую службу, еще два раза подготовить бухгалтерский баланс, сообщить в службу занятости об увольнении сотрудников, снять с учета кассу, опубликовать информацию о ликвидации в СМИ, а также передать документы о компании в архивный фонд.

Столкнувшись с такой бюрократией, большинство предпринимателей предпочитают бросить юрлицо, чтобы компанию позднее ликвидировала сама ФНС. В 2021 году ведомство ликвидировало 54,6 тысячи компаний по заявлению учредителей и 89,6 тысячи — по своему решению в административном порядке из-за отсутствия фактической деятельности.

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Адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов объяснил, что зачастую у собственников малого бизнеса нет ресурсов для самостоятельного проведения ликвидации, а привлечение консультантов обойдется для них слишком дорого.

Однако закрытие бизнеса в административном порядке чревато дальнейшими трудностями. Его учредители и руководители лишаются права регистрировать новые юрлица в течение трех лет, а также могут быть привлечены к ответственности за несдачу отчетности. Из-за этого ряд предпринимателей попросту создают видимость деятельности юрлица — проводят единичные операции по счетам и сдают нулевую отчетность.

Ранее FinExpertiza подсчитала, что доля заемных средств в структуре обязательств крупных и средних российский компаний по состоянию на конец сентября 2021 года составляла 51,1 процента. Самыми закредитованными сферами стали гостиничный бизнес и общепит, строительную отрасль и деревообрабатывающую промышленность.

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Платон Щукин
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