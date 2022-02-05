Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция захотела избавить ислам от экстремизма

Власти Франции создадут новый руководящий орган для исламской общины

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Власти Франции создадут новый руководящий орган для исламской общины в стране. Он будет состоять из духовенства и мусульман. Такая мера призвана избавить ислам от экстремистских течений и изменить его негативный облик в обществе. Об этом сообщает ABC News.

Новый орган будет называться «Форумом ислама во Франции». Инициатива создания принадлежит французскому МВД, представители которого едины во мнении о том, что это поможет сохранить пять миллионов мусульман от пагубного иностранного влияния экстремизма и радикальных исламских течений и обеспечит приоритет светских ценностей в общественной жизни.

В новый орган войдут имамы, известные деятели общины, представители исламской интеллектуальной элиты и предприниматели. Как сообщали ранее французские СМИ, правительство страны намерено выбрать членов организации самостоятельно, четверть от всех участников Форума будут составлять женщины.

Материалы по теме:
«Ислам станет игрушкой в руках террористов» Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти
«Ислам станет игрушкой в руках террористов»Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти
25 сентября
Свой — чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Свой — чужой.Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
3 ноября

Критики этой инициативы, которые считают ислам частью своей французской национальной идентичности, считают эту меру дискриминацией и попыткой правительства возложить ответственность за преступления исламских фундаменталистов на мусульманскую общину.

Новая организация заменит собой «Французский совет мусульманской веры», который был создан в 2003 году. Власти констатировали, что оно не смогло выполнить свою основную роль и не стало посредником между правительством и религиозными лидерами.

Ислам — вторая религия во Франции. Во французской мусульманской общине нет единого лидера, однако представлено множество направлений, от умеренных до радикальных взглядов фундаменталистов-салафитов. В прошлом году парламент Франции одобрил закон об усилении надзора за мечетями и школами для защиты страны от исламских экстремистов и поддержки светских гражданских ценностей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «начале вторжения» на Украину
Женщины из делегации «Талибана» попросили убежища в Норвегии
Москвичей предупредили об аномально низком давлении
В Польшу прибыли дополнительные американские войска
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде
Сотрудницу «Би-би-си» изнасиловали во время съемок кулинарного шоу
Эксперт оценил вероятность ухода зарубежных IT-гигантов из России
Назван новый ведущий Stand Up на ТНТ
В России рассказали о роли Украины в производстве турецких Bayraktar TB2
В СФ назвали закономерной ошибкой публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.