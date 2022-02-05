Франция захотела избавить ислам от экстремизма

Власти Франции создадут новый руководящий орган для исламской общины в стране. Он будет состоять из духовенства и мусульман. Такая мера призвана избавить ислам от экстремистских течений и изменить его негативный облик в обществе. Об этом сообщает ABC News.

Новый орган будет называться «Форумом ислама во Франции». Инициатива создания принадлежит французскому МВД, представители которого едины во мнении о том, что это поможет сохранить пять миллионов мусульман от пагубного иностранного влияния экстремизма и радикальных исламских течений и обеспечит приоритет светских ценностей в общественной жизни.

В новый орган войдут имамы, известные деятели общины, представители исламской интеллектуальной элиты и предприниматели. Как сообщали ранее французские СМИ, правительство страны намерено выбрать членов организации самостоятельно, четверть от всех участников Форума будут составлять женщины.

Критики этой инициативы, которые считают ислам частью своей французской национальной идентичности, считают эту меру дискриминацией и попыткой правительства возложить ответственность за преступления исламских фундаменталистов на мусульманскую общину.

Новая организация заменит собой «Французский совет мусульманской веры», который был создан в 2003 году. Власти констатировали, что оно не смогло выполнить свою основную роль и не стало посредником между правительством и религиозными лидерами.

Ислам — вторая религия во Франции. Во французской мусульманской общине нет единого лидера, однако представлено множество направлений, от умеренных до радикальных взглядов фундаменталистов-салафитов. В прошлом году парламент Франции одобрил закон об усилении надзора за мечетями и школами для защиты страны от исламских экстремистов и поддержки светских гражданских ценностей.