Пенсионерам перечислили плюсы и минусы сдачи жилья в аренду

Для пенсионеров, сдающих жилье в аренду, есть определенные плюсы и минусы — они могут сохранить некоторые льготы, однако не смогут избежать уплаты налогов. Недостатки и преимущества в разговоре с «Российской газетой» перечислили опрошенные эксперты.

Управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова объяснила, что собственник, сдающий квартиру, должен в начале года отчитываться за предыдущий и платить налог по ставке 13 процентов. Так, пенсионер может минимизировать налог, став самозанятым — так налог снизится до 4 процентов, а сам арендодатель не приобретет статус работающего пенсионера и не лишится надбавок к пенсии. Однако и налоговых льгот в данном случае нет. При нелегальной сдаче квартиры пенсионер несет такую же ответственность, как и другие собственники.

Сдача квартиры не лишает пенсионера права на льготы

Как объяснила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова, сдача квартиры не подлежит обязательному пенсионному страхованию по статье 420 Налогового кодекса, не является прямым основанием для признания пенсионера работающим и таким образом не лишает его права на получение льгот неработающего пенсионера. Анисимова также подтвердила, что пенсионеры должны платить налог со сдачи квартиры, так как арендная плата является доходом физического лица.

«Непосредственно деятельность по сдаче квартиры в аренду не делает пенсионера работающим и не лишает его автоматически социальных льгот, однако увеличивает его ежемесячный доход, в соответствии с уровнем которого пенсионерам могут полагаться социальные субсидии», — пояснила Анисимова. Так, неработающим пенсионерам с ежемесячным среднедушевым доходом, не превышающим регионального прожиточного минимума, полагается социальная доплата. От уровня дохода пенсионера также зависит начисление субсидии на оплату коммунальных услуг и некоторые другие региональные выплаты.

В случае регистрации пенсионера в качестве индивидуального предпринимателя он будет считаться работающим, и с упрощенной системой налогообложения можно платить налог с дохода по ставке 6 процентов с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет. Режим самозанятости можно применять, если суммарный годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Он дает право платить налог по ставке 4 процента при сдаче жилья физлицам или по ставке 6 процентов при сдаче помещения компании или ИП. Декларацию в таком случае подавать не требуется, уточнила Анисимова.

Она подчеркнула, что самозанятый пенсионер не обязан платить пенсионные страховые взносы и тогда он не считается трудоустроенным, а регистрация пенсионера в качестве самозанятого и уплата налога на профессиональный доход не влияет на получение пенсионных льгот, компенсаций, индексацию пенсий — право на них сохраняется. При этом если самозанятый пенсионер оплачивает по своему желанию пенсионные страховые взносы, он причисляется к статусу работающих. Кроме того, самозанятые не могут сдавать в аренду нежилые помещения.

Если не зарегистрировать договор, арендодателя ждет наказание

Анисимова отметила, что договор аренды жилья на срок от года и более подлежит обязательной госрегистрации, и в случае нарушения сроков подачи заявления собственник-физлицо заплатит штраф в 5 тысяч рублей, а как лицо, занимающееся предпринимательством без образования юрлица — 100 тысяч рублей.

Льгота для пенсионеров по оплате ежегодного имущественного налога на квартиру, сдаваемую в аренду, может быть сохранена, если это не будет считаться предпринимательской деятельностью, что решается в каждом случае индивидуально. Верховный суд разъяснял, что предпринимательской деятельностью будет считаться явное использование квартиры не в личных нуждах, а если она специально была приобретена для сдачи в аренду или для последующей перепродажи, а сдается, пока не найден покупатель. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество.

За уклонение от налогов нарушителям грозит начисление пеней и штрафов в размере 20 процентов и более от суммы неуплаченного налога, а также привлечение к административной ответственности, заключила Анисимова.