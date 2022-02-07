Новосибирский зоопарк рассказал о зазнавшемся из-за выборов орангутане Бату

В ходе голосования за талисман «Новогодней столицы России», которое завершилось досрочно, лидировавший в выборах орангутан Бату зазнался, а сам опрос превратился в политическую площадку. Об этом рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь Новосибирского зоопарка Никита Жирняков.

«Это стало уже не голосованием, а непонятным хайпом. Голосование и все, что с ним связано, превратилось в политические интриги. А мы всю жизнь были вне политики», — заявил он.

Жирняков также сообщил, что в период голосования Бату, победивший досрочно, перестал делиться подарками со своей парой Мишель. «Заметили один интересный факт, что во время голосования он как будто немного зазнался. Если раньше он всем делился с Мишель, когда приносили подарки, то сейчас концентрировал все внимание на себя и забирал все самое лучшее себе», — рассказал пресс-секретарь зоопарка.

Ранее в зоопарке заявили об отмене выборов талисмана из-за вмешательства блогеров, депутатов и журналистов, которые призывали свою аудиторию голосовать за определенного кандидата. «Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты», — говорилось в сообщении.

Всего в голосовании участвовали пять питомцев зоопарка — снежный барс Саян, белый медведь Шилка, манул Айша, орангутан Бату и амурский тигр Макс. К моменту отмены голосования в опросе приняли участие 133 тысячи человек. Лидером оказался Бату, получивший 39,39 процента голосов, второе место занял Саян (37,19 процента), третье — Шилка (11,94 процента).