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В Узбекистане освободили задержанного за перевозку беспилотника россиянина

Посольство России: задержанного в Бухаре россиянина Лымаря освободили из-под ареста

Фото: Shutterstock

Гражданин России Максим Лымарь, которого 2 февраля задержали в аэропорту узбекского города Бухары, был освобожден из-под домашнего ареста. Об этом российское посольство в Узбекистане сообщило в своем Telegram-канале.

В диппредставительстве отметили, что россиянин был задержан «за попытку ввоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата». Там также добавили, что 9 февраля Лымарь планирует вернуться в Новосибирск.

Ранее в Агентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта Узбекистана («Узавиация») сообщили, что россиянин был задержан узбекскими правоохранителями из-за установленной на его беспилотнике камеры.

Как пояснили в ведомстве, на ввоз в республику дронов с фото- и видеооборудованием требуется специальное разрешение, которого не было у Лымаря.

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Георгий Нестеров
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